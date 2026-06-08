Lavori sulla strada provinciale prevista una settimana di senso unico alternato
A partire da martedì 9, sulla strada provinciale in un comune sarà attivato un senso unico alternato per una settimana. La Provincia avvierà lavori di riasfaltatura sul tratto tra Ro e Guarda Ferrarese, includendo anche alcune centinaia di metri vicino a Cologna. Le operazioni riguardano il rifacimento del manto stradale e sono previste fino a martedì successivo. La viabilità sarà regolata con senso unico alternato durante le lavorazioni.
Da martedì 9 la Provincia inizia un intervento di riasfaltatura sulla Sp24 in comune di Riva del Po. In dettaglio, sono lavori di nuovo manto stradale nel tratto compreso tra Ro e Guarda Ferrarese, più un breve tratto di alcune centinaia di metri nei pressi dell’abitato di Cologna.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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