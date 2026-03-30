Paternò senso unico alternato sulla strada provinciale 77

Dal 1° aprile è in vigore un senso unico alternato su un breve tratto di circa 150 metri della strada provinciale 77, nei pressi della nuova sede stradale, fuori dal centro abitato di Paternò. La misura rimarrà attiva fino a nuovo avviso e interessa un tratto tra la strada principale e una deviazione temporanea.

La modifica della circolazione è necessaria per consentire il completamento e le opere di finitura della nuova viabilità Dal 1° aprile e fino a tempo indeterminato continua a restare in vigore il senso unico alternato in un piccolo tratto (150 m) della strada provinciale 77, all’altezza della nuova sede stradale, fuori dal centro abitato di Paternò. La modifica della circolazione è necessaria per consentire il completamento e le opere di finitura della nuova viabilità (NV05), nell’ambito degli interventi collegati ai lavori ferroviari in corso. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Paternò, senso unico alternato sulla strada provinciale 77 Articoli correlati Caduta massi sulla provinciale Ternana, strada riaperta a senso unico alternato: l’ordinanzaIl servizio viabilità della Provincia di Terni ha emesso oggi, 7 febbraio, una nuova ordinanza riguardante la strada provinciale 79 Ternana dove ieri... Mirabella Imbaccari, senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimiteroPer consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato,...