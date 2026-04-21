Giarre senso unico alternato sulla strada provinciale 5 I per lavori fino al 30 maggio

A Giarre, sulla strada provinciale 5I, sono in corso lavori di manutenzione da parte di Italgas Reti, che hanno portato all’istituzione di un senso unico alternato. La modifica alla viabilità rimarrà in vigore fino al 30 maggio, con l’obiettivo di permettere la prosecuzione degli interventi. La circolazione viene regolata dalla Città metropolitana di Catania, che ha disposto le variazioni temporanee per garantire la sicurezza durante le operazioni.

L’esecuzione dei lavori da parte di Italgas Reti sta comportando modifiche temporanee alla circolazione stradale lungo la strada provinciale 5I, fuori dal centro abitato di Giarre,Per consentire la prosecuzione dei lavori, la Città metropolitana di Catania ha disposto l’istituzione del senso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Mirabella Imbaccari, senso unico alternato sulla strada provinciale 210 per lavori al cimiteroPer consentire i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Imbaccari, sulla strada provinciale 210, al di fuori del centro abitato,... Senso unico alternato per lavori in corso fino al 18 maggio sulla provincialoe 55Proseguono gli interventi lungo la strada provinciale 55 “Dal fiume Simeto alla strada n.