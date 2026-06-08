Lavori sulla linea del tram | la zona del tribunale torna a doppio senso

A partire da domani mattina, 9 giugno, il tratto di via Tommaseo e via Venezia tra il tribunale e la Stanga sarà riaperto al traffico in entrambe le direzioni. I lavori sulla linea del tram avevano temporaneamente limitato la viabilità in questa zona. La strada sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia, ripristinando le normali modalità di transito.

Da domani mattina 9 giugno il tratto di via Tommaseo e via Venezia tra il tribunale e la Stanga torna ad essere percorribile a doppio senso. Nella prima mattinata verrà apposta la segnaletica con il supporto della Polizia Locale e nelle ore successive verrà riaperta la circolazione ambo i sensi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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