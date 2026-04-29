Tram a Bologna lavori in corso | slitta il doppio senso tra via della Pietra e del Triumvirato

A Bologna, i lavori per il tram continuano con alcune modifiche alla viabilità. La circolazione tra via della Pietra e via del Triumvirato è stata temporaneamente modificata, con il doppio senso di circolazione che è stato posticipato. Le operazioni di cantiere proseguono secondo un calendario che ha subito alcuni ritardi rispetto alle previsioni iniziali. La situazione viene aggiornata di volta in volta, con cambiamenti sulla viabilità che interessano gli automobilisti.

Bologna, 29 aprile 2026 – Proseguono i cantieri del tram e l’ agenda dei lavori scandisce aggiornamenti e riaperture, anche se queste arrivano con qualche ritardo sulla tabella di marcia. Dal centro storico alla periferia, sono tanti i punti su cui si continua a operare in attesa della tranvia. Ecco i principali interventi. Il doppio senso tra le vie della Pietra e del Triumvirato. Slitta a dopo il fine settimana il ritorno del doppio senso di marcia tra via della Pietra e via del Triumvirato. A causa di alcuni stop logistici dovuti all’ approvvigionamento delle forniture, il segmento di cantiere lungo la via Emilia cambierà assetto a partire dalla mattina di lunedì 4 maggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, lavori in corso: slitta il doppio senso tra via della Pietra e del Triumvirato Notizie correlate Tram a Bologna, la mappa dei cantieri e le novità: via Emilia Ponente a doppio sensoBologna, 24 aprile 2026 – Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si... Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia PonenteLa rivoluzione del tram a Bologna entra in una fase decisiva e cambia ancora la viabilità cittadina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia Ponente; Tram a Bologna, la mappa dei cantieri e le novità: via Emilia Ponente a doppio senso; Tram, un mese per chiudere i cantieri della linea Rossa; La nuova lista dei principali cantieri in corso a Bologna. Tram, un mese per chiudere i cantieri della linea RossaEntro maggio sarà liberata via Lame e verranno posati i binari in via Emilia. Oggi torna Città 30 e ripartono i controlli con il telelaser ... bologna.repubblica.it Tram, lavori finiti tra Saffi ed Emilia Ponente. Come cambia la viabilità: nuove corsie e accessiConclusi i cantieri, riaprono tratti strategici con assetto aggiornato: spazio a mezzi pubblici, ciclabili potenziate e restrizioni mirate lungo il tracciato urbano ... msn.com I tram 1 in Piazzale Cadorna #milano #italy - facebook.com facebook Dovrebbero esserci 10 #bus per un servizio equivalente al #tram, ma su monitoraggio GPS ne compaiono solo 6 x.com