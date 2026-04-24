Tram cambia la viabilità | dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia Ponente

A Bologna, a partire dal primo maggio, ci sarà un cambiamento nella viabilità cittadina legato al sistema di tram. La modifica riguarda il ritorno del doppio senso di marcia su via Emilia Ponente, in concomitanza con l’avanzamento dei lavori per le nuove linee di tram. I lavori sui cantieri della Linea Rossa, che ha completato l’88% dei lavori per i binari, e sulla Linea Verde sono in corso da diversi mesi.

La rivoluzione del tram a Bologna entra in una fase decisiva e cambia ancora la viabilità cittadina. Con l’avanzamento dei cantieri della Linea Rossa – arrivata all’88% della posa dei binari – e i lavori in corso sulla Linea Verde, da fine aprile e soprattutto dal 1° maggio sono previste.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Tram a Bologna, la mappa dei cantieri e le novità: via Emilia Ponente a doppio sensoBologna, 24 aprile 2026 – Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si... Leggi anche: Tram completato tra Saffi ed Emilia Ponente, come cambia la viabilità: nuove corsie e accessi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tram Linea Rossa: ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia Ponente; Tram, lavori finiti tra Saffi ed Emilia Ponente. Come cambia la viabilità: nuove corsie e accessi; Lavori per il tram in centro e in San Donato; Via Emilia Ponente, nuova viabilità. Tram, lavori finiti tra Saffi ed Emilia Ponente. Come cambia la viabilità: nuove corsie e accessiConclusi i cantieri, riaprono tratti strategici con assetto aggiornato: spazio a mezzi pubblici, ciclabili potenziate e restrizioni mirate lungo il tracciato urbano ... msn.com Tram, dal 1° maggio torna il doppio senso di marcia su Emilia Ponente tra via della Pietra e il Pontelungofoto: Facebook – Comune di Bologna Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si avvicina sempre più all’assetto definitivo de ... sassuolo2000.it stasera scendono in campo anche i Senior! Don Orione Castenaso mercoledì 22 Aprile 2026 ore 21:00 campo Lelli, via Emilia Ponente 313 Forza Don Orione - facebook.com facebook Tram Linea Rossa: ecco la nuova viabilità in via Saffi e via Emilia Ponente x.com