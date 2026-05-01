Lavori sulla ferrovia | dal 5 all’11 maggio 2026 stop ai treni tra Rho e Gallarate

Dal 5 all’11 maggio 2026, i treni tra Rho e Gallarate saranno sospesi a causa di lavori ferroviari programmati. La linea sarà inattiva per tutta la settimana e i pendolari dovranno adottare percorsi alternativi per raggiungere le loro destinazioni. La sospensione riguarda esclusivamente il tratto tra le due stazioni e coinvolge tutti i treni in transito sulla linea interessata. La comunicazione è stata diffusa dall’ente responsabile della gestione ferroviaria.

Rho (Milano), 1 maggio 2026 – Settimana di passione per i numerosi pendolari dell’asse Gallarate-Milano, per i quali si annuncia un difficile ritorno al lavoro dopo il lungo weekend del Primo Maggio. Le linee interessate. Da martedì 5 a lunedì 11 maggio è infatti in programma una settimana di lavori nel tratto ferroviario compreso tra Rho e Gallarate, che sarà quindi chiuso alla circolazione dei treni. Lo stop, in uno de i principali snodi del sistema ferroviario lombardo e che coinvolge anche collegamenti con Piemonte e Canton Ticino, interessa ben sei linee ferroviarie: Varese-Milano, Passante S5 Varese-Milano-Treviglio, Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, Luino-Gallarate-Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Venditrici, filatrici, lavandaie… Donne impegnate in lavori faticosi e spesso invisibili, mentre si prendevano cura dei figli. Il lavoro femminile ha segnato il cammino verso la conquista di diritti fondamentali, come il riposo retribuito. Buon #PrimoMaggio a tutte e x.com