Lavori in centro senza l' apposito cartello | Bene Comune chiede più trasparenza

Da mesi, nel centro di una città, si svolgono lavori in viale Regina Margherita senza che siano esposti cartelli di segnalazione. Il cantiere sta creando problemi alla circolazione, soprattutto in un momento di afflusso crescente di turisti. La richiesta di maggiore trasparenza arriva da un’associazione locale, che chiede chiarimenti sulle tempistiche e sulla gestione dei lavori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata alle persone interessate.

Da mesi Mondragone deve fare i conti con un cantiere in viale Regina Margherita. Un cantiere che sta provocando disagi alla viabilità visto che si tratta della zona centrale della città e in un periodo in cui arrivano sempre più vacanzieri. Sulla questione è intervenuta l'Ambc (Associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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