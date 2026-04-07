Nella notte di martedì 7 aprile 2026, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un cartello stradale all’ingresso di Oristano. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte. Nessuna persona è rimasta ferita, e la situazione è stata risolta senza ulteriori complicazioni. La polizia sta ancora accertando le cause dell’incidente.

Un’automobile ha perso il controllo terminando la sua corsa contro un cartello stradale nella notte di martedì 7 aprile 2026, all’ingresso di Oristano. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte lungo viale, in prossimità della piscina comunale. Il veicolo ha subito danni materiali a causa dello scontro, che ha coinvolto anche la segnaletica verticale presente sul ciglio della strada. Nonostante la dinamica dell’impatto, non sono state riportate lesioni per le persone a bordo del mezzo. L’intervento dei soccorsi e i rilievi tecnici. Le forze dell’ordine sono giunte tempestivamente sul luogo dell’incidente per coordinare le operazioni e procedere con gli accertamenti necessari a definire l’esatta traiettoria del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, auto contro cartello a mezzanotte: finisce bene

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