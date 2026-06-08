Lavori Enel mancherà l’acqua a Bucine
A Bucine, a partire dalle 8 di questa mattina, si verificherà un'interruzione dell’acqua a causa di lavori di Enel che comporteranno la sospensione dell’energia elettrica agli impianti. La società di gestione idrica ha avvisato i cittadini, specificando che la mancanza d’acqua durerà fino al termine dei lavori. La sospensione riguarda le utenze domestiche e le attività commerciali presenti nel comune.
Arezzo, 8 giugno 2026 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Bucine che, causa l avori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle ore 08.30 di giovedì 11 giugno, si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in loc. Palazzetto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro sta creando loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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