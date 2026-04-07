Chiusure idriche in 12 Comuni della provincia | ecco dove e quando mancherà l' acqua

Durante la settimana dopo Pasqua, dodici Comuni del Chietino subiranno chiusure programmate dell’acqua. Le interruzioni sono state pianificate a causa di problematiche legate alle condizioni meteorologiche avverse che hanno causato danni alle infrastrutture. Le interruzioni sono state annunciate e riguarderanno diverse zone della provincia, con orari e date specifiche. La situazione riguarda sia aree urbane che rurali, con un impatto diretto sulla fornitura idrica.

La Sasi ha comunicato il nuovo calendario fino a lunedì 13 aprile. Restano senz'acqua gli altri 15 comuni alimentati dall'acquedotto Sinello che è stato danneggiato da una frana Interruzioni idriche programmate per dodici Comuni del Chietino. Nella settimana dopo Pasqua continua il razionamento della risorsa idrica in alcune zone della provincia, dove si fanno i conti anche con i danni provocati dal maltempo. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, la Sasi spa ha ritenuto necessario effettuare le chiusure programmate nel periodo che va da martedì 7 a lunedì 13 aprile 2026, salvo diverse disposizioni. I Comuni interessati sono: Casalbordino, Cupello, Fraine, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Monteodorisio, San Buono, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Tollo, Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chiusure idriche in venti Comuni: ecco dove e quando mancherà l'acquaLa Sasi spa ha comunicato un'altra settimana di interruzioni programmate per il razionamento della risorsa idrica.

Chiusure idriche programmate in 25 Comuni: ecco dove e quando mancherà l'acquaProseguono le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica in provincia di Chieti.

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