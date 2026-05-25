Lavori Enel martedì via l’acqua a Ricasoli

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì, a Montevarchi, l’acqua sarà interrotta nel quartiere di Ricasoli dalle 8 alle 14 a causa di lavori Enel. La sospensione si rende necessaria per consentire interventi sugli impianti elettrici. La società di gestione idrica ha comunicato che l’interruzione riguarderà esclusivamente questa zona, invitando i residenti a limitare l’uso dell’acqua durante l’orario indicato. Nessuna altra zona del Comune sarà interessata dall’interruzione.

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Arezzo, 25 maggio 2026 –  Publiacqua informa tutti i cittadini del Comune di Montevarchi che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai propri impianti, dalle ore 08.00 di martedì 26 maggio, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in località Ricasoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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