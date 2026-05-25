Lavori Enel martedì via l’acqua a Ricasoli

Notizia in breve

Martedì, a Montevarchi, l’acqua sarà interrotta nel quartiere di Ricasoli dalle 8 alle 14 a causa di lavori Enel. La sospensione si rende necessaria per consentire interventi sugli impianti elettrici. La società di gestione idrica ha comunicato che l’interruzione riguarderà esclusivamente questa zona, invitando i residenti a limitare l’uso dell’acqua durante l’orario indicato. Nessuna altra zona del Comune sarà interessata dall’interruzione.