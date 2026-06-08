Lavori di pavimentazione in borgo Riccio | le modifiche alla viabilità

Notizia in breve

A partire da lunedì 22 giugno 2026, i lavori di sostituzione delle reti idrica e del gas in Borgo Riccio, tra Strada XXII Luglio e Borgo Giacomo Tommasini, hanno causato modifiche alla viabilità nel centro storico cittadino. Le operazioni di riqualificazione del borgo comportano restrizioni temporanee al traffico e deviazioni per consentire l’intervento sulle sottoreti. La circolazione sarà regolamentata fino al termine dei lavori, previsto nelle prossime settimane.