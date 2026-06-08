Lavori di pavimentazione in borgo Riccio | le modifiche alla viabilità

Da parmatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da lunedì 22 giugno 2026, i lavori di sostituzione delle reti idrica e del gas in Borgo Riccio, tra Strada XXII Luglio e Borgo Giacomo Tommasini, hanno causato modifiche alla viabilità nel centro storico cittadino. Le operazioni di riqualificazione del borgo comportano restrizioni temporanee al traffico e deviazioni per consentire l’intervento sulle sottoreti. La circolazione sarà regolamentata fino al termine dei lavori, previsto nelle prossime settimane.

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Proseguono gli interventi di riqualificazione del centro storico cittadino. A partire da lunedì 22 giugno 2026 prenderanno il via i lavori di sostituzione dei sottoservizi delle reti idrica e gas in Borgo Riccio da Parma, nel tratto compreso tra Strada XXII Luglio e Borgo Giacomo Tommasini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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