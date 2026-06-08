Lavori di pavimentazione in borgo Riccio | le modifiche alla viabilità
A partire da lunedì 22 giugno 2026, i lavori di sostituzione delle reti idrica e del gas in Borgo Riccio, tra Strada XXII Luglio e Borgo Giacomo Tommasini, hanno causato modifiche alla viabilità nel centro storico cittadino. Le operazioni di riqualificazione del borgo comportano restrizioni temporanee al traffico e deviazioni per consentire l’intervento sulle sottoreti. La circolazione sarà regolamentata fino al termine dei lavori, previsto nelle prossime settimane.
Proseguono gli interventi di riqualificazione del centro storico cittadino. A partire da lunedì 22 giugno 2026 prenderanno il via i lavori di sostituzione dei sottoservizi delle reti idrica e gas in Borgo Riccio da Parma, nel tratto compreso tra Strada XXII Luglio e Borgo Giacomo Tommasini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Sulla #A1, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Arezzo, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Valdarno. #viabiliTOS #viabiliFI x.com
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