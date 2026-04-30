Lavori di asfaltatura in via Ville le modifiche alla viabilità

Da anconatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Falconara Marittima, lunedì 4 maggio, i lavori di asfaltatura in via Ville comporteranno l'interruzione della circolazione nel tratto tra via Liguria e via Volta. La chiusura scatterà alle 9.30 e proseguirà fino al primo pomeriggio, quando i lavori dovrebbero terminare. La viabilità sarà sospesa in quella porzione di strada durante tutto il periodo di intervento.

FALCONARA MARITTIMA - Lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 9.30 e fino al termine dei lavori previsto nel primo pomeriggio, a Falconara sarà interrotta la circolazione in via Ville nel tratto compreso tra l’incrocio con via Liguria e quello con via Volta. La chiusura si rende necessaria per.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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