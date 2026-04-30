Lavori di asfaltatura in via Ville le modifiche alla viabilità

A Falconara Marittima, lunedì 4 maggio, i lavori di asfaltatura in via Ville comporteranno l'interruzione della circolazione nel tratto tra via Liguria e via Volta. La chiusura scatterà alle 9.30 e proseguirà fino al primo pomeriggio, quando i lavori dovrebbero terminare. La viabilità sarà sospesa in quella porzione di strada durante tutto il periodo di intervento.

FALCONARA MARITTIMA - Lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 9.30 e fino al termine dei lavori previsto nel primo pomeriggio, a Falconara sarà interrotta la circolazione in via Ville nel tratto compreso tra l’incrocio con via Liguria e quello con via Volta. La chiusura si rende necessaria per.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Modifiche alla viabilità in via Ghiarella per i lavori di asfaltatura Lavori di asfaltatura nel forese: modifiche alla viabilità in via Argine Montone a FaenzaPer consentire lo svolgimento di alcuni lavori di asfaltatura nel forese, dalle ore 7 di lunedì 2 alle ore 18 di venerdì 6 marzo verranno istituiti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori di asfaltatura in via Costa Calcinara; Lavori di asfaltatura per il Giro d'Italia; Giovedì 23 aprile lavori di asfaltatura in vicolo Salvaterra; Lavori di asfaltatura, senso unico alternato in strada di Saviabona. ASFALTATURE IN VIA DEI TIGLI, LAVORI CONCLUSI DOPO LE PROTESTE DEI RESIDENTISi sono conclusi i lavori di asfaltatura in via Mazzini, ai Tigli ponendo fine ai disagi che per giorni hanno interessato residenti e automobilisti. Un intervento atteso, soprattutto da chi abita nell ... certastampa.it Cantagallo, conclusi i lavori di asfaltatura a Gricigliana. In arrivo nuovi interventiIl sindaco Guglielmo Bongiorno: Dalla Regione un finanziamento di 500mila euro, i lavori di consolidamento stradale saranno realizzati nel 2027. Nel frattempo monitoreremo le frane costantemente ... lanazione.it Oltre un centinaio di persone in attesa di interventi, la clinica di fatto ha chiuso il 20 marzo scorso per lavori di ristrutturazione e non ha mai più aperto. - facebook.com facebook