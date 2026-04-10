Lavori in varie vie le modifiche alla viabilità

A partire da lunedì 13 aprile e fino al 15 maggio, alcune vie nella zona di Roncaglia subiranno modifiche temporanee alla circolazione stradale. Questa variazione è dovuta ai lavori di posa di un gasdotto, che richiederanno interventi specifici per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza. La viabilità sarà interessata in diversi punti, con eventuali restringimenti e deviazioni lungo le vie coinvolte.

Per consentire i lavori di posa di un gasdotto, da lunedì 13 aprile sino al 15 maggio si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona di Roncaglia. Nel tratto di via Solenghi compreso tra strada della Volpara e strada del Gargatano, nonché nel tratto di strada del Gargatano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Lavori alla rete elettrica e fognaria in varie zone della città: le modifiche alla viabilitàDal 24 febbraio e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento da parte di Acque dalle ore 8. Lavori alla rete fognaria in zona San Rocco, nuove modifiche alla viabilità nelle vie Alessandro Bonci e RenoGli interventi riguardano la messa in sicurezza, il ripristino e l’adeguamento di reti e scarichi diretti della fognatura pubblica nell’area di San... Piano di recupero dei centri e dei nuclei storici di Maiori Temi più discussi: NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIGENERAZIONE URBANA E PROSSIME OPERE. L'IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL QUARTIERE OVEST; Acireale, nuova strada a Piano d’Api: oggi la consegna dei lavori; Hera, cantieri per il teleriscaldamento fino a giugno: la mappa aggiornata dei lavori e dei disagi; In Croce Rossa nuovi posti per il Servizio civile. Partiti i lavori di risistemazione delle vie Senara e dei Grilli. Lavori in varie vie, le modifiche alla viabilitàPer consentire i lavori di posa di un gasdotto, da lunedì 13 aprile sino al 15 maggio si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona di Roncaglia. Nel tratto di via Solenghi compr ... ilpiacenza.it Asfaltature in corso Lavori per 3 milioniLavori di rifacimento stradale a Lucca: interventi su varie vie cittadine per un totale di 3 milioni di euro. Amministrazione Pardini investe per migliorare le condizioni delle strade comunali. Sono ... lanazione.it I lavori di sistemazione sono stati conclusi dagli operai di Castore, mettendo così fine a una vicenda che si è trascinata per settimane - facebook.com facebook Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 verso Roma. In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Fir x.com