Lunedì 30 stop all' acqua a Sora per lavori sulla rete | ecco le vie interessate e gli orari

Lunedì 30 marzo 2026, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa a Sora a causa di lavori sulla rete idrica. L’interruzione riguarderà alcune vie della città e sarà valida per l’intera giornata. La società che gestisce il servizio ha comunicato la sospensione in via preventiva, specificando gli orari e le zone interessate. La ripresa del servizio è prevista al termine delle operazioni di manutenzione.

Acea Ato 5 S.p.A. ha programmato un'interruzione temporanea dell'erogazione idrica per la giornata di lunedì 30 marzo 2026. Il disservizio è strettamente necessario per consentire l'avanzamento dei lavori di potenziamento della rete idrica nel Comune di Sora, nell'ambito di un vasto e strategico progetto infrastrutturale che coinvolge l'intera provincia di Frosinone. L'intervento rientra nel progetto "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone" (codice M2C4-I4.2146). Si tratta di un cantiere cruciale per il rinnovamento dell'infrastruttura cittadina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Lunedì 30 stop all'acqua a Sora per lavori sulla rete: ecco le vie interessate e gli orari Articoli correlati Leggi anche: Frosinone, giovedì 22 gennaio stop alle lezioni in tre scuole per lavori sulla rete idrica: ecco l’elenco degli istituti coinvolti e le vie senza acqua Sora, stop all’acqua tra il 2 e il 3 febbraio: maxi intervento sulla rete. L'elenco delle vie coinvolteI rubinetti resteranno a secco per 6 ore: l'interruzione partirà dalle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio fino alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026... Aggiornamenti e notizie su Lunedì 30 stop all'acqua a Sora per... Temi più discussi: Alba: lunedì 30 marzo stop alla corrente in tre vie; Lavori alla rete idrica rinviati per maltempo: nuova sospensione acqua il 30 marzo; Riapre il Centro dialisi di Mariano Comense: da lunedì 30 marzo torna operativo; Monte Bondone, strada chiusa per un mese per lavori. Riapre il Centro dialisi di Mariano Comense: da lunedì 30 marzo torna operativoDopo lo stop per i lavori e il ritardo legato all’amianto, riparte il servizio: turni già riorganizzati e parcheggi dedicati per i pazienti ... quicomo.it Contributo sul mese di stop dell’Assegno di inclusione: arriva il nuovo bonusIn vista della sospensione del pagamento dell’Adi da luglio, il governo introdurrà un nuovo incentivo. Tutto quello che c’è da sapere. Niente stop per il rinnovo dell’Assegno di inclusione nel mese di ... lettera43.it Torna il Gialappashow, dal 30 marzo ogni lunedì su Tv8, Sky e in streaming su NOW. Brenda Lodigiani, una delle rivelazioni della televisione italiana, porta sul palco la nuova cantante inventata Bereguarda, che racconta le sue delusioni amorose. Sulla sua e - facebook.com facebook Continuano i nostri incontri in tutta la città metropolitana! Ci vediamo lunedì 30 marzo alle ore 20:45 a Buccinasco per l'assemblea di Italia Viva Milano Metropolitana zone Sud Ovest e Sud Est. Sarà presente anche il nostro presidente @ivanscalfarotto. Vi asp x.com