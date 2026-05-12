Teramo blackout programmato nel centro | ecco le vie interessate

Domani nel centro di Teramo si svolgerà un blackout programmato che interesserà alcune vie e piazze. In particolare, i civici di via Nazario Sauro coinvolti dal distacco non sono stati ancora specificati. Anche alcune piazze del centro storico rimarranno senza corrente durante questa operazione. La durata prevista e le modalità di svolgimento non sono state comunicate ufficialmente.

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? Punti chiave Quali civici di via Nazario Sauro saranno colpiti dal distacco?. Quali piazze del centro storico rimarranno senza corrente domani?. Perché è vietato usare gli ascensori durante i lavori tecnici?. Come si possono ricevere aggiornamenti immediati sul ripristino del servizio?.? In Breve Intervento programmato mercoledì 13 maggio 2026 dalle 14:30 alle 18:00.. Disagi previsti per via Nazario Sauro, via del Raneiro, via Duca d'Aosta e via Capuani.. Sospensione elettrica coinvolge civici di via Nazario Sauro, Piazza San Agostino e Piazza Martiri Pennesi.. Divieto di usare ascensori per rischi di riattivazione improvvisa durante i lavori tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, blackout programmato nel centro: ecco le vie interessate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Teramo, blackout programmato venerdì: ecco le zone colpiteDomani, venerdì 10 aprile 2026, diverse zone del centro di Teramo subiranno una sospensione programmata della fornitura elettrica tra le ore 8:00 e... Teramo, blackout programmato domani: i civici coinvolti e i rischiUn intervento programmato sulla rete elettrica interromperà il servizio per i residenti di alcune zone periferiche di Teramo nella giornata di...