Laurea Maria Rosaria Boccia chiuse le indagini per falso in tesi
La Procura di Napoli ha concluso le indagini sul caso della laurea dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La vicenda riguarda presunti falsi in una tesi di laurea. Le indagini sono state chiuse senza ulteriori dettagli sulla procedura o eventuali accuse formali. La decisione segna la conclusione di un procedimento legale avviato in relazione alla laurea dell'imprenditrice.
La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sul caso della laurea dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. I magistrati napoletani ipotizzano il reato di falso in relazione alla tesi di laurea presentata da Boccia per conseguire la laurea in economia e management all'Università telematica Pegaso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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