Le indagini sulla laurea dell’imprenditrice di Pompei sono state chiuse dalla Procura di Napoli. La verifica ha evidenziato un livello di plagio del 91% nel documento, che attestava il titolo rilasciato dall’Università telematica Pegaso.

La Procura di Napoli ha chiuso le indagini avviate per fare luce sull'autenticità sulla laurea conseguita all’Università telematica Pegaso dall’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia. Secondo gli inquirenti (i sostituti procuratori Ciro Capasso, Vincenzo Piscitelli e Claudio Orazio Onorati ) la tesi di laurea presentata sarebbe stata in gran parte copiata da quella di un’altra studentessa laureatasi all’università Luiss di Roma nel 2018. La Guardia di Finanza e la Procura di Napoli contestano all’imprenditrice due ipotesi di falso: il primo riguarda la tesi per il diploma di laurea in Economia e Management intitolata «Sistema... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Laurea falsa per Maria Rosaria Boccia, indagini chiuse a Napoli: sarebbe plagiata al 91%

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