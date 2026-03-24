Un'indagine per stalking coinvolge un noto esponente del settore dell'informazione. La persona accusata nega le accuse e risponde pubblicamente alle dichiarazioni di una ex ministra, che aveva attaccato pubblicamente. I legali dell'imprenditrice citano una denuncia presentata a dicembre 2024, mentre gli avvocati dell'indagato forniscono una versione diversa dei fatti. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

Gennaro Sangiuliano è stato iscritto nel registro degli indagati per stalking. Lo ha riferito il legale di Maria Rosaria Boccia, Francesco Di Deco, citando la denuncia presentata a nome della sua assistita nel dicembre 2024. L’ex ministro della Cultura, da parte sua, ha respinto le accuse e smentito la versione dell’imprenditrice. Sullo sfondo resta intanto un procedimento già aperto nei confronti della stessa Boccia. Sangiuliano indagato per stalking, cosa sappiamo La replica di Sangiuliano: "Accuse infondate" Il caso Boccia, processo per stalking contro l'ex ministro Sangiuliano indagato per stalking, cosa sappiamo Secondo l’avvocato di Maria Rosaria Boccia, la Procura avrebbe avviato un filone di indagine per stalking nei confronti di Sangiuliano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gennaro Sangiuliano indagato per stalking, ex ministro smentisce Maria Rosaria Boccia dopo l'attacco

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