L' attrice nel ruolo di presentatrice tra ricami romantici volumi irregolari e dettagli scenografici 

Da iodonna.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarah Paulson ha partecipato ai Tony Awards 2026 come presentatrice, indossando un abito con ricami romantici, volumi irregolari e dettagli scenografici. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul palco, dove ha condotto la serata tra applausi e sguardi incuriositi. La scelta dello stile ha suscitato discussioni tra pubblico e critica, evidenziando un look audace e scenografico. La partecipazione si è aggiunta alle numerose presenze di rilievo dell’evento.

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S arah Paulson è tornata ai Tony Awards 2026 come una delle protagoniste più interessanti della serata. L’attrice, vincitrice nel 2024 del premio come Miglior attrice protagonista per Appropriate, ha partecipato all’evento come presentatrice e ha attirato l’attenzione con un look Erdem della collezione Fall 2026. Sarah Paulson nel backstage durante la 79ª edizione dei Tony Awards al Radio City Music Hall il 7 giugno 2026 a New York. (Foto di Jemal CountessGetty Images per Tony Awards Productions)   Un abito tra romanticismo e dissonanza stilistica. L’abito scelto da Sarah Paulson gioca su un equilibrio complesso. Il corpino, in avorio ricamato, ha una costruzione raffinata e romantica, con un’impronta classica che richiama l’eleganza più tradizionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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