Una donna ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un negozio di bijoux, causando danni alla vetrina e distruggendo alcuni pezzi di gioielleria. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, con il veicolo che ha oltrepassato la strada e si è fermato contro gli espositori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

La primavera è ormai quasi finita ma la passione per tutto ciò che è floreale non sembra volere arrestarsi. Non solo in fatto di stampe e pizzi, ma soprattutto quando si parla di bijoux. In particolare di quelli più scenografici, come per esempio gli orecchini a fiore grandi, anzi grandissimi. Incredibile quello che un paio di maxi orecchini a forma di fiore riesce a fare. Basta aggiungere questi bijoux all’outfit per elevarlo, renderlo più elettrizzante e senza dubbio di tendenza. Oltre a incorniciare il viso in modo insolito e ultra femminile. In poche parole, un tocco di romanticismo che nasconde però anche la voglia di distinguersi e di mettere in mostra la propria personalità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Grandi, scenografici, romantici, sono il pezzo di bijoux che non può mancare per rendere elettrizzante ogni outfit

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