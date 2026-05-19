Sul red carpet del Festival di Cannes, l’attrice 68enne ha scelto un abito con dettagli architettonici, ricco di cristalli e ricami floreali. A completare il look, una cappa nera di grande impatto visivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione, portando in scena un’immagine di eleganza e raffinatezza. L’attrice, nota anche per le sue lezioni di stile e forma fisica, si è presentata in modo deciso e distintivo, catturando gli sguardi dei presenti.

A bituata a dare lezioni di stile e di forma fisica, Sharon Stone ha fatto il suo ingresso da diva sul red carpet del Festival di Cannes. L’attrice 68enne ha partecipato alla prima di Fjord. Per l’occasione speciale ha scelto un look scenografico, luminoso e romantico. Sharon Stone partecipa alla proiezione del film “Fjord” durante la 79ª edizione del Festival di Cannes. (Foto di Stephane Cardinale – CorbisCorbis via Getty Images) Leggi anche › L’incredibile schiena nuda di Cate Blanchett (57enne) ruba la scena a Cannes 2026 L’abito couture di Sharon Stone tra cristalli e ricami. Stone ha scelto un abito strutturato a clessidra con un bustier tempestato di dettagli preziosi, proveniente dalla collezione couture 2026 del brand londinese Miss Sohee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per la prima di "Fjord", l'attrice 68enne indossa un abito architettonico ricoperto di cristalli e ricami floreali. Il dettaglio strategico? Una scenografica cappa nera

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