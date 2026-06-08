Un attore francese è stato fermato lunedì 8 giugno a Parigi nell’ambito di un’indagine per violenze sessuali e tentati stupri. Le accuse sono state avanzate da 30 donne e risalgono a un periodo che va dal 1997 a oggi. L’indagato, noto per ruoli in produzioni televisive e teatrali, si trova in stato di fermo mentre proseguono le verifiche. La situazione si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

Patrick Bruel, celebre cantante e attore francese di 67 anni, è stato posto in stato di fermo lunedì 8 giugno a Parigi nell’ambito di un’indagine per violenze sessuali e tentati stupri. L’artista, tra i più amati in Francia e noto anche in Italia per film come Cena tra amici, è accusato da una trentina di donne di molestie e aggressioni sessuali avvenute nell’arco di oltre vent’anni, tra Francia e Belgio. Secondo un comunicato della procura di Nanterre, che coordina le indagini, il procedimento attualmente in corso riguarda 13 presunte vittime e si concentra su episodi risalenti a un periodo compreso tra il 1997 e il 2012. Bruel è stato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’attore di Cena tra amici fermato: le accuse di 30 donne dal 1997 a oggi

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