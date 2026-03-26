Da oltre tre decenni, alcune borse hanno mantenuto il loro fascino e la loro presenza nel mondo della moda, attraversando cambiamenti di tendenze e stagioni. Dal 1996 ad oggi, si sono susseguite numerose creazioni che hanno lasciato un segno duraturo, diventando simboli di stile e desiderio. Questo elenco raccoglie le trenta borse più rappresentative degli ultimi trent'anni.

C ambiano i guardaroba, le stagioni, perfino il modo di vestirsi, ma alcune borse non passano mai. Riconoscibili a colpo d’occhio, negli ultimi trent’anni il fenomeno si è intensificato: complice la globalizzazione della moda, l’esplosione dei social e una crescente attenzione per l’investimento consapevole, le It-bag sono diventate molto più di semplici accessori. Veri e propri simboli culturali, capaci di segnare un’epoca e, allo stesso tempo, di ritornare ciclicamente sotto nuove forme. Margot Robbie omaggia Kylie Minogue nel corto per la nuova borsa Chanel 25 X Dal 1996 al 2026: quali sono state le 30 borse più iconiche degli ultimi 30 anni e perché ancora oggi sono sulla bocca (e nel guardaroba) di tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 1996 a oggi: le 30 borse più iconiche degli ultimi 30 anni

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