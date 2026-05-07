Ottantesimo dal voto oggi il via alla mostra In esposizione le copertine di ‘Noi Donne’

In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne italiane, si apre oggi una mostra dedicata alle copertine del periodico ’Noi Donne’. L’esposizione, organizzata dal Coordinamento donne Spi della zona montana, presenta una selezione di copertine che vanno dalle prime edizioni clandestine fino alle più recenti. L’evento si svolge in un luogo pubblico e resterà aperto al pubblico per un certo periodo.

Nell’ 80esimo anniversario del voto alle donne italiane, il Coordinamento donne Spi della zona montana presenta la mostra iconograficadocumentaria di una selezione di copertine del periodico ’ Noi Donne ’ dalle edizioni clandestine ad oggi. L’esposizione, che farà tappa in alcuni comuni del territorio della montagna, sarà inaugurata oggi, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 11.15, a Casina, all’interno della Biblioteca S.Bresciani. Il vernissage inizia dai saluti istituzionali della Vice Sindaca Ilaria Cilloni alla presenza del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Seguiranno gli interventi della ricercatrice storica Giovanna Caroli e di Maria Nella Casali, del Coordinamento donne Spi Cgil.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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