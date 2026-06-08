L' attivista transgender | Non mi sentirei sicura A Milano esplode il caso taser ai vigili nel giorno del voto in Comune

Notizia in breve

A Milano si sono accese polemiche sul uso del taser da parte della polizia locale, nel giorno in cui il consiglio comunale avrebbe discusso una delibera sull’argomento. Un attivista transgender ha dichiarato di non sentirsi sicuro in presenza di questa tecnologia. La discussione si è svolta mentre si attendeva l’esito del voto, previsto per lunedì 8 giugno. La vicenda ha generato attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza e l’uso di strumenti non letali dalla forza pubblica.