L’uso dei taser per i vigili Dubbi nel centrosinistra ma il fronte del sì tiene Presto il voto in Consiglio

Notizia in breve

Il Consiglio comunale si appresta a votare sull’uso dei taser da parte dei vigili. La commissione Sicurezza-Affari istituzionali ha concluso la discussione, che si è svolta ieri pomeriggio, con alcune polemiche e dubbi tra i membri del centrosinistra. Non sono stati ancora definiti i dettagli della decisione, ma il fronte del sì al dispositivo si mantiene compatto. La discussione proseguirà nelle prossime ore prima del voto in aula.