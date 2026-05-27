L’uso dei taser per i vigili Dubbi nel centrosinistra ma il fronte del sì tiene Presto il voto in Consiglio
Il Consiglio comunale si appresta a votare sull’uso dei taser da parte dei vigili. La commissione Sicurezza-Affari istituzionali ha concluso la discussione, che si è svolta ieri pomeriggio, con alcune polemiche e dubbi tra i membri del centrosinistra. Non sono stati ancora definiti i dettagli della decisione, ma il fronte del sì al dispositivo si mantiene compatto. La discussione proseguirà nelle prossime ore prima del voto in aula.
Mingoia Alcuni dubbi nel centrosinistra restano, ma la discussione nella commissione Sicurezza-Affari istituzionali del Comune si è conclusa ieri pomeriggio, non senza polemiche anche aspre. La delibera che prevede una modifica del regolamento della Polizia locale per introdurre l’uso dei taser nella dotazione dei ghisa potrebbe andare in votazione nella prossima seduta del Consiglio comunale, in programma l’8 giugno, dopo il ponte del 2 giugno. La decisione finale su quando mettere in discussione la delibera sarà presa domani durante la conferenza dei capigruppo di Palazzo Marino. Iter consiliare a parte, la discussione sull’utilizzo delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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