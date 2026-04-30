Il caso dei taser per i vigili In Comune il Pd si divide Cresce il fronte del sì Decisione finale rinviata

Nel municipio si apre un dibattito acceso tra i membri del Partito Democratico riguardo all’uso dei taser da parte dei vigili urbani. Dopo sei mesi di sperimentazione terminata a dicembre, si era ipotizzato un definitivo divieto, ma la decisione è stata rimandata. Mentre alcuni sostengono l’adozione di questi strumenti, altri sono contrari, portando a una spaccatura interna. La questione resta aperta e al centro di discussioni politiche.

La conclusione della vicenda sembrava scontata: stop ai taser per la Polizia locale, nonostante la sperimentazione durata sei mesi e conclusa lo scorso dicembre. Anche il sindaco Giuseppe Sala, ieri mattina, aveva fatto capire che la delibera di Giunta che conteneva il parere favorevole non solo di sindaco e assessori all’uso permanente delle armi a impulsi elettrici ma anche del comandante dei ghisa Gianluca Mirabelli non registrava il consenso unanime della maggioranza di centrosinistra: "Se il Consiglio comunale deciderà che è il caso che la Polizia locale non si doti del taser, certamente io non ne farò una battaglia di principio"....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il caso dei taser per i vigili. In Comune il Pd si divide. Cresce il fronte del "sì". Decisione finale rinviata Notizie correlate Sperimentazione dei taser: per il capo dei vigili sono ok. Ma al Pd non piacciono, delibera congelataMilano, 5 aprile 2026 – La proposta di delibera firmata dal comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli è pronta, fornisce un parere positivo... Referendum: il fronte del sì e del no al rush finaleAGI - Il fronte del sì e quello del no al referendum sulla separazione delle carriere preparano il rush finale nell'ultima settimana di campagna... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il caso dei taser per i vigili. In Comune il Pd si divide. Cresce il fronte del sì. Decisione finale rinviata; Taser ai vigili, restano i dubbi in maggioranza: decisione rinviata; Taser, scossa alla criminalità. In dotazione 13 pistole elettriche; Lega Milano e sindacati Polizia, taser venga introdotto al più presto. Il caso dei taser per i vigili. In comune il Pd si divide. Cresce il fronte del sì. Decisione finale rinviataIn commissione Sicurezza confronto tra Mirabelli e Albiani sull’uso permanente. Il comandante dei ghisa: La sperimentazione è stata positiva, lo ribadirò a Sala. Il presidente dem, contrario, prende ... msn.com Taser ai vigili di Milano, Sala rompe il silenzio: Decida il consiglio, non ne farò una battagliaDopo i dubbi in commissione e i dati della sperimentazione, il sindaco Sala affida il destino delle pistole elettriche al voto d'aula: ecco cosa sta succedendo ... milanotoday.it Ci vuole un coraggio fuori dal comune: dopo anni di politiche sistematicamente rivolte a colpire chi lavora, Giorgia Meloni si presenta ora in conferenza stampa per dare lezioni sul "salario giusto". Giusto per chi Non certo per i lavoratori sottopagati. È un conc - facebook.com facebook Case Enasarco, la Regione non accontenta il Comune. Cosa succede al piano casa di Gualtieri ift.tt/h64ZYTK x.com