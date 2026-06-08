Dopo due anni e mezzo dal ritrovamento di un gatto scuoiato vivo ad Angri, le autorità hanno deciso di incaricare un criminologo per identificare chi abbia commesso il gesto. Il felino, chiamato Leone, è stato trovato in condizioni disperate e morto pochi giorni dopo essere stato soccorso dai volontari di un canile locale. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di approfondimento per trovare i responsabili di quello che è stato descritto come un atto di crudeltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono passati due anni e mezzo dal ritrovamento per le strade di Angri del gatto Leone scuoiato vivo, e morto dopo alcuni giorni nonostante le cure dei volontari del canile di Cava dei Tirreni, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. La sua triste storia aveva commosso l’Italia intera. Ad Angri si erano tenute fiaccolate e manifestazioni con migliaia di partecipanti per chiedere giustizia, e il caso è arrivato persino in Parlamento. Nei giorni scorsi le sue ceneri sono tornate al canile municipale, dopo la cremazione seguita al dissequestro della salma del felino, trattenuto allora per scopi investigati. Dopo due anni e mezzo non vi sono ancora tracce del suo o dei suoi seviziatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’atroce morte di gatto Leone, Aidaa assume criminologo per scovare torturatore

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