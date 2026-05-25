Premio Art Festival di Spoleto a Venezia | Leone d' oro il criminologo palermitano Giocaliero

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il professor Giuseppe Giocaliero, criminologo, giurista e sociologo forense palermitano, ha ricevuto il premio internazionale "Leone d'oro" della cultura e letteratura speciale Biennale 2026 il 23 maggio 2026 a Venezia, nell'ambito della storica Biennale. Il riconoscimento gli è stato conferito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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