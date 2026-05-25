Premio Art Festival di Spoleto a Venezia | Leone d' oro il criminologo palermitano Giocaliero

Il professor Giuseppe Giocaliero, criminologo, giurista e sociologo forense palermitano, ha ricevuto il premio internazionale "Leone d'oro" della cultura e letteratura speciale Biennale 2026 il 23 maggio 2026 a Venezia, nell'ambito della storica Biennale. Il riconoscimento gli è stato conferito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GRANDE DONNA GRANDE ARTISTA ITALIANA NEL MONDO!!!MARIAGLORIA V.M. VENDRAMINI

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, Mauro Stasio premiato al Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’OroIl 19 maggio 2026, a Fiumicino, è stato assegnato un premio a una persona per il suo impegno nel sociale, la professionalità e l’attenzione alle...

Il Comune di Castiglion Fiorentino premiato a Venezia con il Leone d'Oro della culturaIl Comune di Castiglion Fiorentino ha ottenuto il Leone d'Oro della cultura a Venezia.

Argomenti più discussi: Centritalia News Informazione Quotidiana; Premio a Venezia per la cultura; La nuova call for artist dedicata ai linguaggi dell’intelligenza artificiale; La Città di Castiglion Fiorentino premiata a Venezia.

puoi davvero provare la macchina premio della playlist del festival in un giro di prova nel sito del festival reddit