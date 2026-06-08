A San Silvestro, i lavori nei cantieri hanno provocato blocchi totali e nuove restrizioni alla circolazione stradale. Le strade interessate includono alcune vie principali, con particolare attenzione a via Porcinari, dove le modifiche alla viabilità saranno più evidenti. Durante l’intervento, alcune arterie saranno chiuse al traffico, mentre altre avranno percorsi alternativi segnalati. Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino a fine lavori.

Quali strade specifiche subiranno il blocco totale dei lavori?. Come cambierà la circolazione su via Porcinari durante i cantieri?. Chi gestirà la rimozione forzata delle auto nelle zone interessate?. Quando termineranno esattamente gli interventi nel quartiere San Silvestro?.? In Breve Lavori su via Garibaldi, Madonna d'Appari, Collebrincioni e via Gignano fino al 30 dicembre 2026.. Chiusura totale via San Silvestro all'incrocio con viale Duca degli Abruzzi fino al 30 giugno 2026.. Senso unico alternato su via Porcinari con precedenza ai veicoli in salita verso piazza San Silvestro.. Divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dalle ordinanze della polizia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, cantieri a San Silvestro: blocchi e nuovi vincoli stradali

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