Roma caos viabilità oggi | cantieri e nuovi blocchi a San Giovanni

Oggi a Roma si registrano numerosi disagi alla viabilità a causa di cantieri e blocchi temporanei nelle zone di San Giovanni e lungo l’asse della Prenestina. La presenza di lavori in corso e nuove restrizioni ha provocato rallentamenti e deviazioni lungo le principali strade della zona. La situazione si mantiene critica durante le ore di punta, con traffico congestionato e percorsi alternativi che si sono resi necessari.

Il tessuto urbano di Roma affronta oggi, giovedì 09 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali che impattano direttamente sulla mobilità cittadina, con interventi concentrati tra la zona di San Giovanni e l’asse della Prenestina. Le operazioni avviate nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, coinvolgono diverse arterie principali a causa di cantieri per il potenziamento del trasporto pubblico e la manutenzione stradale, richiedendo ai cittadini un adattamento dei percorsi abituali. Trasformazione della rete tranviaria e nuovi flussi viari. Un cambiamento significativo riguarda l’area di via Prenestina e Viale Togliatti, dove la chiusura dell’incrocio è diventata operativa proprio in questa giornata per consentire lo sviluppo dei lavori legati alla nuova linea tranviaria Togliatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, caos viabilità oggi: cantieri e nuovi blocchi a San Giovanni Roma: cambia viabilita’ dal centro a Prati, al via domani i nuovi cantieri di Metro CDa domani, mercoledì 25 febbraio, e per i prossimi 15 mesi, la viabilità subirà significative modifiche in diverse aree del centro storico e nel... Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma. Argomenti più discussi: Roma - Auto divorata dalle fiamme sulla Tangenziale Est: traffico nel caos tra Verano e San Giovanni; Scuola Ticozzi, nuova viabilità: Preparatevi ad altro caos; Torna lo Scoppio del Carro: programma e modifiche alla viabilità; Tir in fiamme sull’A1, traffico bloccato al km 577: intervento dei Vigili del Fuoco. Roma – Auto divorata dalle fiamme sulla Tangenziale Est: traffico nel caos tra Verano e San GiovanniSul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area ROMA - Paura nel pomeriggio di ... etrurianews.it Campi Flegrei. . FEDERICO II,L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA A SAN GIOVANNI, ORA C'E' ARCA - facebook.com facebook Stasera, giovedì 9, a Sesto San Giovanni Vi aspetto all'auditorium della BCC, viale Gramsci 194 x.com