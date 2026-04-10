A Pistoia, tra lunedì 13 e venerdì 17 aprile, sono previsti lavori nel centro cittadino per migliorare le reti idriche e fognarie. Durante questo periodo, alcune strade saranno chiuse o modificate, con la creazione di percorsi alternativi per i veicoli e i pedoni. L'intervento, realizzato dall’azienda di pubblica utilità, coinvolge diversi cantieri in zona e comporta variazioni temporanee alla viabilità.

Publiacqua darà il via a una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel centro di Pistoia, con impatti diretti sulla circolazione stradale tra lunedì 13 e venerdì 17 aprile. I lavori riguarderanno specificamente via Giosuè Carducci e via Sdrucciola, richiedendo una riorganizzazione temporanea della viabilità per permettere le operazioni di allacciamento e rifacimento dei condotti. Cantieri in corso: la pianificazione dettagliata per via Carducci e via Sdrucciola. Il piano operativo programmato per la prossima settimana prevede un principale su via Giosuè Carducci, dove tra lunedì 13 e venerdì 17 aprile gli operatori si concentreranno sulla creazione di nuovi punti di allaccio alla rete dell’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, cantieri idrici in centro: blocchi e nuovi percorsi stradali

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