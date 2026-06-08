Durante una domenica di mare a Cattolica, un’ape regina si è posata su un ombrellone, trasformandolo temporaneamente in un alveare. La presenza di api ha attirato l’attenzione dei bagnanti, che hanno assistito a questa situazione insolita. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali rischi o interventi. La scena si è svolta in un contesto di spiaggia affollata, con persone che si godevano il mare e la giornata di sole.

Rimini, 8 giugno 2026 – Una domenica di mare, crema solare, un buon libro da leggere e un’insolita invasione di api. È successo alla spiaggia 31-32 di Cattolica, dove alcuni bagnanti si sono trovati protagonisti di una scena decisamente fuori dal comune. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacainvasione-api-vicino-caldo-cosa-sapere-d5amk35r Sciame d’api sopra l’ombrellone. Tutto è iniziato quando all’improvviso, uno sciame di api, verosimilmente all’inseguimento della regina, ha cominciato a volteggiare sopra gli ombrelloni, attirando subito l’attenzione dei presenti. Nel giro di pochi minuti le api si sono posate proprio su uno di questi, trasformandolo in una sorta di ‘quartier generale’ dell’alveare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ape regina in spiaggia a Cattolica: l’ombrellone diventa un alveare

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