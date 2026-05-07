Cosa: Ape Regina, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giorgia Cerruti con la co-regia di Davide Giglio.. Dove e Quando: Presso il TeatroBasilica (Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma), in scena sabato 9 maggio alle ore 21:00 e domenica 10 maggio 2026 alle ore 16:30.. Perché: Per assistere a una straordinaria e viscerale rilettura della figura di Molly Bloom dall’Ulisse di Joyce, in un intenso monologo che celebra il corpo e la forza della vita contro lo scorrere del tempo.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una rilettura affascinante e profonda di una delle figure letterarie più dirompenti e iconiche del Novecento.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ape Regina al TeatroBasilica: il ritorno di Molly Bloom

Notizie correlate

Nido di ape vasaia sul balcone? Come eliminarlo senza rischi e impedirne il ritornoCon l’arrivo della primavera e del caldo, aumenta la presenza di piccoli nidi di fango su balconi, terrazzi e pareti esterne.

Ivan e i cani: il grido di sopravvivenza al TeatroBasilicaCosa: Lo spettacolo teatrale Ivan e i cani, scritto da Hattie Naylor e interpretato da Federica Rosellini.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: ROMA | Ape Regina al TeatroBasilica: il viaggio interiore di Molly Bloom.

Le api orfane incontrano per la prima volta la loro nuova regina: l’affascinante inchino di Sua Maestà al popolo?È l’unica femmina fertile dell’alveare, leader incontrastato dell’arnia: l’ape regina è il cardine della società più perfetta e articolata del regno animale. E la sua grandiosità è tutta racchiusa in ... greenme.it

Come identificare un’ape reginaL’ape regina si diversifica dalle api operaie in quanto è l’unica femmina dello sciame che può riprodursi. La sua vita si aggira in media fra i 2 ed i 5 anni ed è in grado di deporre fino a 2000 uova ... donnamoderna.com