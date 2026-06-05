A Pesaro, le tariffe stagionali per ombrelloni e lettini sono aumentate fino a cento euro rispetto all’anno precedente. Nonostante i rincari, molti clienti segnalano che in spiaggia i servizi rimangono simili a quelli degli anni scorsi. I gestori spiegano che i costi sono aumentati, ma non ci sono variazioni significative nell’offerta. Le nuove tariffe sono state applicate con l’inizio della stagione balneare 2026.

Non c’è ombrellone che ripari dai rincari. A Pesaro, l’avvio della stagione balneare 2026 conferma una tendenza al rialzo delle tariffe stagionali per ombrelloni e lettini. L’analisi di un campione rappresentativo di stabilimenti balneari – presi a caso tra ponente, levante, sottomonte e Baia – mostra, infatti, una forbice degli aumenti che va dai 20-30 euro fino a raggiungere, in alcuni casi, anche i 100 euro. E spesso il ’ritocchino’ c’era stato anche l’anno prima. Sul lungomare di ponente, Spiaggia Villa Marina e l’Anmi - Lido del Marinaio registrano un adeguamento di circa 20 euro, mentre restano invariati i prezzi ai Bagni Ridolfi, che confermano le tariffe della scorsa stagione, così come ai Bagni Gabri e ai Bagni Giuseppe sul lungomare Levante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stangata sotto l’ombrellone. Aumenti fino a cento euro: "Ma in spiaggia è tutto uguale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cara spiaggia, quanto mi costi: "Rincari del 2,7% sotto l’ombrellone. Più salati anche bar e ristoranti"Quest’anno, il prezzo di una giornata in spiaggia è aumentato del 2,7% rispetto allo scorso anno.

Voucher sport da 500 euro, anche fino a Isee da 50mila: ma non è uguale in tutta ItaliaUna nuova misura nel Lazio offre un voucher sport da 500 euro destinato ai giovani, con possibilità di accesso fino a un Isee di 50mila euro.

Argomenti più discussi: Stangata sotto l’ombrellone. Aumenti fino a cento euro: Ma in spiaggia è tutto uguale; Stangata sotto l'ombrellone: l'estate 2026 costa il 6% in più. Alghero maglia nera dei rincari; Stangata Taormina, è in Sicilia la spiaggia che ha registrato il rincaro più alto d'Italia: la classifica di Altroconsumo; Stabilimenti, stangata su ombrellone e lettini: quanto costa una settimana al mare.

Stangata sotto l’ombrellone. Aumenti fino a cento euro: Ma in spiaggia è tutto ugualeViaggio negli stabilimenti, dove si va dai minimi aggiustamenti di 10 o 20 euro a ponente al salasso per le prime file e i formati ’magnum’. Sorace: Ma i bagnini hanno costi nascosti. ilrestodelcarlino.it