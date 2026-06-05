Stangata sotto l’ombrellone Aumenti fino a cento euro | Ma in spiaggia è tutto uguale

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pesaro, le tariffe stagionali per ombrelloni e lettini sono aumentate fino a cento euro rispetto all’anno precedente. Nonostante i rincari, molti clienti segnalano che in spiaggia i servizi rimangono simili a quelli degli anni scorsi. I gestori spiegano che i costi sono aumentati, ma non ci sono variazioni significative nell’offerta. Le nuove tariffe sono state applicate con l’inizio della stagione balneare 2026.

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Non c’è ombrellone che ripari dai rincari. A Pesaro, l’avvio della stagione balneare 2026 conferma una tendenza al rialzo delle tariffe stagionali per ombrelloni e lettini. L’analisi di un campione rappresentativo di stabilimenti balneari – presi a caso tra ponente, levante, sottomonte e Baia – mostra, infatti, una forbice degli aumenti che va dai 20-30 euro fino a raggiungere, in alcuni casi, anche i 100 euro. E spesso il ’ritocchino’ c’era stato anche l’anno prima. Sul lungomare di ponente, Spiaggia Villa Marina e l’Anmi - Lido del Marinaio registrano un adeguamento di circa 20 euro, mentre restano invariati i prezzi ai Bagni Ridolfi, che confermano le tariffe della scorsa stagione, così come ai Bagni Gabri e ai Bagni Giuseppe sul lungomare Levante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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