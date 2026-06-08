L’anno che verrà | a teatro arriva l’opera su Lucio Dalla
A partire da dicembre, andrà in scena nei teatri italiani un’opera dedicata a Lucio Dalla. L’opera, intitolata “L’anno che verrà”, è stata ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga. Il progetto si basa sull’universo musicale e creativo del cantautore bolognese, trasformandolo in una narrazione teatrale. La rappresentazione mira a raccontare l’umanità attraverso i testi e le melodie di Dalla, senza aggiungere elementi narrativi esterni.
Da dicembre sarà sui palchi dei teatri italiani “L’anno che verrà”, l’opera su Lucio Dalla ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga che attinge all’universo creativo e musicale del cantautore bolognese per trasformarlo in un racconto originale e per portare in scena quell’umanità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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