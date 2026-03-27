Lucio più Lucio al teatro Alighieri uno spettacolo dedicato a Battisti e Dalla

Martedì 31 marzo alle 21.00 si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo intitolato “Lucio più Lucio”. La rappresentazione è dedicata alle canzoni e alla musica dei cantautori italiani Lucio Battisti e Lucio Dalla. Lo spettacolo prevede un’esibizione teatrale con musicisti e artisti che interpreteranno brani e momenti legati ai due artisti. L’ingresso è previsto con biglietto acquistabile in prevendita.

Martedì prossimo 31 marzo alle ore 21.00 andrà in scena al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo “Lucio più Lucio.”, condotto da Alessandro Braga con il gruppo musicale La Banda dei Miracoli.Uno spettacolo per celebrare il genio e l’anima di due icone della musica leggera italiana, musicisti e cantanti daranno vita ad uno spettacolo coinvolgente dedicato alle straordinarie carriere di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera carica di emozioni e divertimento, tra la narrazione di Alessandro Braga tra note che hanno segnato generazioni e che continuano a parlare al cuore. Lucio Dalla e Lucio Battisti, un giorno insieme: un evento speciale, per immergersi nella magia di due universi musicali che hanno cambiato per sempre il panorama culturale italiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - “Lucio più Lucio” al teatro Alighieri uno spettacolo dedicato a Battisti e Dalla Articoli correlati Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio BattistiCena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTIGiovedì 05 FEBBRAIO ore 21:00Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 Menù +Spettacolo1. Lucio Battisti SMETTE di Cantare Nello Spettacolo Quando Vede un Anziano Portato via Dalla Sicurezza Altri aggiornamenti su Lucio più Lucio al teatro Alighieri uno... Temi più discussi: La Sera dei Miracoli al Teatro Doglio: omaggio a Lucio Dalla; In scena salgono due veri giganti; Montegranaro: a Teatro con Lumina un omaggio a Lucio Dalla tra candele e musica dal vivo; La Grande Arte al Cinema continua con un documentario su Lucio Fontana, solo il 25, 26 e 27 maggio. La Sera dei Miracoli - Omaggio a Lucio Dalla al Teatro Metropolitan di CataniaVenerdì 27 marzo (alle ore 21:00), al Teatro Metropolitan di Catania va in scena LA SERA DEI MIRACOLI - OMAGGIO A LUCIO DALLA, spettacolo che si inserisce nella tournée siciliana curata da Good Vibr ... guidasicilia.it Giornata del teatro, Montegranaro festeggia con: Lumina – Omaggio a Lucio DallaEVENTO - Una serata speciale per celebrare il teatro, quella di sabato 28 marzo, con la musica e il ricordo di un artista indimenticabile ... cronachefermane.it Sonia Bruganelli svela la verità su Lucio Presta e parla dell’ingresso di Selvaggia Lucarelli al GF Vip In una recente intervista, Sonia Bruganelli si è raccontata senza filtri. La produttrice e opinionista televisiva ha risposto alle dure accuse di Lucio Presta, ex - facebook.com facebook 27/3/26.In un'interrogazione il pd Lucio Tiozzo chiede al sindaco di Chioggia se sia al corrente dell'allarme diffuso per il pensionamento di vari medici di famiglia e quali passi intenda compiere con l'Ulss3 per garantire la continuità dell'assistenza specie ad an x.com