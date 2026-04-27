Foligno salta la fila alla cassa e minaccia un cliente col coltello nel parcheggio del ristorante | denunciato

A Foligno, un uomo di 41 anni è stato denunciato dopo aver minacciato un cliente con un coltello nel parcheggio di un ristorante. La lite è avvenuta in seguito a un episodio legato a una fila saltata alla cassa. La Polizia è intervenuta prontamente e ha fermato il soggetto, che ora rischia conseguenze legali per le accuse di minacce gravi e porto di arma.

È stato denunciato un 41enne italiano per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce gravi ed aggravate a seguito di un alterco avvenuto nella serata del 25 aprile in un ristorante della periferia di Foligno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato un altro avventore con un coltello. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il 41enne ha avuto un acceso diverbio con un altro cliente all’interno di un ristorante situato nella periferia di Foligno.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Foligno, salta la fila alla cassa e minaccia un cliente col coltello nel parcheggio del ristorante: denunciato Notizie correlate Rubiera, minaccia ristoratore col coltello e viene denunciatoRubiera (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 – Una discussione legata a motivi professionali ha rischiato di trasformarsi in dramma. Minaccia col coltello un marinaio Actv impegnato alla guida di un vaporetto: bloccatoLe minacce con il coltello a un marinaio dell'Actv impegnato a far scendere e salire i passeggeri in un vaporetto della linea 1 in servizio in Canal... Contenuti utili per approfondire Foligno, salta la fila alla cassa e minaccia un cliente col coltello nel parcheggio del ristorante: denunciatoUn 41enne denunciato a Foligno per minacce gravi e porto di coltello dopo una lite in un ristorante. Intervento decisivo della Polizia. virgilio.it «Hai saltato la fila»: lo aspetta fuori col coltello e lo minaccia di morteViene accusato di aver saltato la fila alla cassa di un ristorante e, quando l’altro esce, lo avvicina, tira fuori un coltello e lo minaccia di morte. Questa la ricostruzione di quanto avvenuto nella ... umbria24.it