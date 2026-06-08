L' altalena del meteo a Milano tra temporali improvvisi e rischio grandine Poi arriva l' estate quella vera

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, il tempo si presenta variabile con piogge, schiarite e temporali improvvisi. Si segnala anche il rischio di grandine durante le precipitazioni. Dopo questa fase, si prevede l’arrivo della vera estate.

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Tempo incerto, qualche pioggia, schiarite e poi i temporali improvvisi. E non si esclude la grandine. Poi, però, arriva l'estate (quella vera). Le previsioni su Milano delineano un quadro meteorologico decisamente incerto, caratterizzato da continui e repentini cambi di scenario che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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