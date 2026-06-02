Una allerta gialla per temporali con rischio di grandine è stata emessa a Milano a partire dalle 6 di questa mattina e fino a mezzanotte. La protezione civile ha segnalato possibili eventi meteorologici intensi, con particolare attenzione al rischio idrogeologico e idrico. Dopo questa fase di maltempo, il sole tornerà nel pomeriggio, ma le previsioni indicano che il cambiamento sarà temporaneo.

Milano, 2 giugno 2026 – Ondata di maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Per questo, la Regione ha diramato un’allerta gialla (ordinaria), per rischio idrogeologico, idrico e temporalesco a partire dalle 6 di questa mattina, martedì 2 giugno, fino a mezzanotte, nella città capoluogo. Come sempre in questi casi, il Comune di Milano invita i cittadini a porre attenzione vicino alle aree a rischio esondazione di fiumi e sottopassi, e agli eventi all'aperto. Il centro operativo della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare eventuali interventi che si rendessero necessari. Temporali e rischio grandine. La Festa della Repubblica sarà dunque contrassegnata da piogge battenti e temporali violenti (con rischio di grandinate) che spazzeranno tutto il Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Allerta temporali (con rischio grandine) a Milano martedì 2 giugno. Poi torna il sole, ma non per molto: le previsioni meteo

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METEO. FORTI TEMPORALI E POSSIBILE GRANDINE AL NORD, ARIA FREDDA IN SETTIMANA

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