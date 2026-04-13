Michael Carrick lascia intendere il contratto del major Kobbie Mainoo al Man United

L’allenatore del Manchester United ha indicato che il club si sta avvicinando a una svolta nelle trattative per il rinnovo del contratto del centrocampista Kobbie Mainoo. La dichiarazione ha alimentato le aspettative tra i tifosi, considerando il ruolo importante del giocatore nel team. La discussione sulla permanenza di Mainoo prosegue, con segnali di un possibile accordo nelle prossime settimane.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Michael Carrick ha dato un enorme impulso ai fedeli dell’Old Trafford confermando che il club si sta avvicinando a una svolta nelle trattative contrattuali con il centrocampista “fenomenale” Kobbie Mainoo. Si prevede che il ventenne sensazionale, diventato il cuore pulsante indiscusso della sala macchine dello United, firmerà un lucroso prolungamento a lungo termine che consoliderà il suo status di pietra angolare del futuro del club. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Carrick afferma che il nuovo accordo con Kobbie Mainoo è ora “più vicino”.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Michael Carrick lascia intendere il contratto del major Kobbie Mainoo al Man United Carrick punzecchia Amorim: “Non è stata una grande decisione escludere Mainoo in quel modo, Kobbie voleva andar via”Il tecnico del Manchester United alla Bbc: “Dimentichiamo quanto sia ancora giovane. Leggi anche: Con Carrick lo United sta tornando lo United: Mainoo ha dato equilibrio al centrocampo