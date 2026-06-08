L' alimento dimenticato che può allungare la vita | il segreto della longevità è nel piatto

Notizia in breve

La fibra alimentare, spesso sottovalutata, è un nutriente presente in molti alimenti di origine vegetale. Studi scientifici indicano che può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare e favorire la regolarità intestinale. La sua assunzione quotidiana varia in base alle raccomandazioni nutrizionali, ma molte persone non raggiungono le quantità consigliate. La fibra è presente in cereali integrali, legumi, frutta e verdura. La sua carenza è associata a diversi problemi di salute.