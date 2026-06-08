L' alimento dimenticato che può allungare la vita | il segreto della longevità è nel piatto

Da quotidianodipuglia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La fibra alimentare, spesso sottovalutata, è un nutriente presente in molti alimenti di origine vegetale. Studi scientifici indicano che può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare e favorire la regolarità intestinale. La sua assunzione quotidiana varia in base alle raccomandazioni nutrizionali, ma molte persone non raggiungono le quantità consigliate. La fibra è presente in cereali integrali, legumi, frutta e verdura. La sua carenza è associata a diversi problemi di salute.

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L'alimento che molti trascurano. La fibra alimentare è uno dei nutrienti più trascurati dell'alimentazione moderna. Secondo gli studi più recenti, circa il 95%. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - L'alimento "dimenticato" che può allungare la vita: il segreto della longevità è nel piatto
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