Dalle Pringles al gourmet | il segreto di Matteo Canzi nel piatto

Un nuovo libro intitolato *Il gusto del perché* esplora il rapporto tra emozioni e tecnica culinaria, scritto da un noto vincitore di Masterchef. L'autore, riconosciuto nel mondo della cucina, ha condiviso pensieri e riflessioni sul modo in cui i ricordi influenzano le scelte in cucina. Il volume, pubblicato di recente, approfondisce il collegamento tra il passato e il presente nel piatto, passando da snack come le Pringles a preparazioni più raffinate.

Il vincitore di Masterchef, Matteo Canzi, ha recentemente condiviso riflessioni profonde sul legame tra memoria emotiva e tecnica culinaria nel suo nuovo volume pubblicato da Baldini Castoldi, intitolato Il gusto del perché. Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina. Durante un colloquio, l’ex studente di economia ha raccontato come le radici della sua passione risalgano all’infanzia, quando la nonna Egidia gli insegnò a preparare la Zuppa di chiodo, un piatto legato a una filastrocca che ha rappresentato il suo primo vero approccio completo alla cucina a soli otto anni. Dall’emozione di Cipro alla reinterpretazione gourmet. La capacità di trasformare un momento vissuto in un’esperienza gastronomica complessa emerge chiaramente dal racconto di Canzi riguardo al suo rapporto con Elena, la sua compagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle Pringles al gourmet: il segreto di Matteo Canzi nel piatto “Amo cucinare ma vado anche al McDonald’s. L’emozione? Un piatto ispirato alla mia ragazza, che prese delle Pringles per fare la scarpetta col risotto di zucca”: Matteo Canzi si raccontaDagli studi in economia alla vittoria di Masterchef, Matteo Canzi è uscito con il suo libro “Il gusto del perché. Biscotti gourmet: il segreto del peperoncino e cioccolato fondenteLa ricerca del biscotto perfetto trova una nuova espressione attraverso la ricetta firmata da Leigh, che combina consistenze contrastanti e un...