Un terminal dimenticato nel cuore del Perrino | l’infrastruttura che Brindisi non può più ignorare

Nel quartiere Perrino di Brindisi si trova un terminal autobus che, secondo una segnalazione inviata da un rappresentante del Movimento cinque stelle locale, versa in condizioni di abbandono. La comunicazione evidenzia lo stato di degrado e l’assenza di interventi di manutenzione da parte delle autorità competenti. La questione è stata portata all’attenzione pubblica, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali azioni o piani di intervento futuri.

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