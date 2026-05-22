Un terminal dimenticato nel cuore del Perrino | l’infrastruttura che Brindisi non può più ignorare
Nel quartiere Perrino di Brindisi si trova un terminal autobus che, secondo una segnalazione inviata da un rappresentante del Movimento cinque stelle locale, versa in condizioni di abbandono. La comunicazione evidenzia lo stato di degrado e l’assenza di interventi di manutenzione da parte delle autorità competenti. La questione è stata portata all’attenzione pubblica, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali azioni o piani di intervento futuri.
Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione a firma di Ivan Rampino, del gruppo territoriale del Movimento cinque stelle Brindisi, riguardante lo stato del terminal autobus del quartiere Perrino di Brindisi.“Nel quartiere Perrino, lungo la strada per Villafranca, esiste un’opera pubblica che oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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