L' Alfa Romeo 6C 2500 Villa d' Este protagonista sul lago di Como

Notizia in breve

Una manifestazione a Cernobbio ha visto protagonista l’Alfa Romeo 6C 2500 Villa d’Este, vettura del 1949 esposta per l’evento dedicato a un concorso di eleganza. La vettura, realizzata nel 1949, è stata presentata durante la tradizionale esposizione sul lago di Como. L’auto, appartenente al Portello, è stata esposta nel contesto di una rassegna annuale dedicata alle automobili storiche. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati e collezionisti.