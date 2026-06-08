L' Alfa Romeo 6C 2500 Villa d' Este protagonista sul lago di Como

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una manifestazione a Cernobbio ha visto protagonista l’Alfa Romeo 6C 2500 Villa d’Este, vettura del 1949 esposta per l’evento dedicato a un concorso di eleganza. La vettura, realizzata nel 1949, è stata presentata durante la tradizionale esposizione sul lago di Como. L’auto, appartenente al Portello, è stata esposta nel contesto di una rassegna annuale dedicata alle automobili storiche. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati e collezionisti.

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Quattro regine e molte damigelle. È il modo in cui Villa d’Este Style, evento giunto ormai alla quindicesima edizione organizzato nello stesso hotel di Cernobbio che ospita sulle rive del lago di Como l’annuale Concorso di eleganza, rende omaggio a una delle Alfa Romeo più celebri del passato la 6C 2500 SS detta, appunto, Villa d’Este perché realizzata nel 1949 proprio per prendere parte al Concorso, nel quale vinse diversi premi. La vettura venne poi prodotta in piccola serie fino al 1951, in un numero di esemplari sul quale non esistono dati certi, ma che si stima possano essere stati 32 (non tutti sopravvissuti fino ai nostri... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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1952 Alfa Romeo 6C 2500GT Villa d'Este Cabriolet

Video 1952 Alfa Romeo 6C 2500GT Villa d'Este Cabriolet

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