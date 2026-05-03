Banda di ladri in azione colpo in un’abitazione Caccia a 5 malviventi

Una banda di ladri ha preso di mira un’abitazione in via Giacomo Puccini a Succivo, mettendo a segno un furto nella serata di ieri. L’episodio è stato segnalato da un utente sui social. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando cinque sospetti coinvolti nell’azione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Ancora un furto, ancora paura. Nella serata di ieri, secondo quanto riferito da un utente sui social, una banda di ladri ha preso di mira un’abitazione in via Giacomo Puccini a Succivo, mettendo a segno l’ennesimo colpo in zona.Stando alla ricostruzione, i malviventi – almeno cinque persone –.🔗 Leggi su Casertanews.it SPARA CONTRO I LADRI: NON E' INDAGATO | 05/11/2025 Notizie correlate Diciotto furti in abitazione in pochi mesi: arrestata banda di ladriLa polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. Diciannove furti in abitazione in pochi mesi: arrestata banda di ladriLa polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Banda di ladri all’assalto della villa. Malvivente arrestato, due in fuga; Banda di ladri d’auto dalla Puglia. Giovane condannato, complici latitanti; Fingevano di chiedere indicazioni per distrarre gli automobilisti: sgominata banda di ladri; Terni, banda di ladri messa in fuga dai carabinieri: uno dei malviventi arrestato. Ladri in casa, sgominata la banda del flessibile: in carcere quattro ventenni albanesi sospettati di decine di furtiVERONA - Sono stati bloccati dopo aver commesso due furti in casa il 19 dicembre, ma il sospetto degli inquirenti è che siano molti di più gli episodi riconducibili alla banda, composta da quattro ... ilgazzettino.it Vercelli: sgominata banda di ladri specialisti della marmottaI Carabinieri di Vercelli stanno dando esecuzione a misure cautelari nei riguardi di 11 soggetti appartenenti a una pericolosa banda di ladri ... ilmetropolitano.it Venerdì contro il Mantova la “banda” di Alvini può coronare una stagione fantastica e salire in A - facebook.com facebook La banda Inico di Montichiari festeggia due secoli di musica x.com