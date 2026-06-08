A Rubiera si sono svolti i funerali di Franca Degoli, vedova Ruozzi, deceduta domenica all’età di 81 anni. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio a San Faustino, con molti presenti. La donna era nota come figura gentile e rispettata nel paese. La funzione ha visto la partecipazione di familiari, amici e abitanti del luogo. La salma è stata accompagnata al cimitero locale.

Rubiera, 8 giugno 2026 – Grande commozione e partecipazione ieri pomeriggio a San Faustino all’ultimo addio a Franca Degoli vedova Ruozzi, deceduta domenica all’età di 81 anni. Franca era figlia di Arnaldo Degoli, fondatore della storica Clinica Gastronomica Arnaldo. Anche lei aveva a lungo lavorato nel noto ristorante rubierese. In tanti hanno preso parte al funerale celebrato nella Pieve di San Faustino. La salma, terminata la Messa funebre, è stata poi accompagnata nel cimitero di Rubiera. Tante le testimonianze di vicinanza arrivate alla figlia Francesca, al genero Thomas, ai nipoti Arnaldo e Vittorio, alla sorella Anna. Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Franca Degoli (figlia di Arnaldo): “Un simbolo gentile”

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