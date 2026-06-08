Laboratori creativi Lego al Santangelo outlet village | 10 giorni di attività gratuite con migliaia di mattoncini colorati
Dal 12 al 21 giugno, presso il Santangelo outlet village si svolgeranno laboratori creativi Lego. L’evento durerà dieci giorni e offrirà attività gratuite per gli appassionati, che potranno utilizzare migliaia di mattoncini colorati per realizzare diversi progetti. L'iniziativa si rivolge a tutte le età e si svolge in un'area dedicata all’interno del centro commerciale. La partecipazione è aperta senza costi e senza prenotazione.
Gli appassionati dei famosi mattoncini colorati Lego non si faranno scappare questa opportunità. Al Santangelo outlet village, dal 12 al 21 giugno, si terranno i laboratori creativi Lego: 10 giorni di attività gratuite con migliaia di mattoncini. I laboratori sono pensati per bambini dai 3 ai 12. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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