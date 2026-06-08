Laboratori creativi Lego al Santangelo outlet village | 10 giorni di attività gratuite con migliaia di mattoncini colorati

Notizia in breve

Dal 12 al 21 giugno, presso il Santangelo outlet village si svolgeranno laboratori creativi Lego. L’evento durerà dieci giorni e offrirà attività gratuite per gli appassionati, che potranno utilizzare migliaia di mattoncini colorati per realizzare diversi progetti. L'iniziativa si rivolge a tutte le età e si svolge in un'area dedicata all’interno del centro commerciale. La partecipazione è aperta senza costi e senza prenotazione.